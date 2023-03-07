Желнин Яков (Якушко) Ерофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Яков (Якушко) Ерофеев

Место рождения

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1622 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов

Мать: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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