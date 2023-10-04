Ициксон Григорий (Гирш)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Флеер Любовь Григорьевна (Гиршевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Хотимская Марина Григорьевна (Гиршевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминер Мария Григорьевна (Гиршевна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно