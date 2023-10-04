Ициксон Григорий (Гирш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ициксон Григорий (Гирш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Флеер Любовь Григорьевна (Гиршевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Хотимская Марина Григорьевна (Гиршевна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминер Мария Григорьевна (Гиршевна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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