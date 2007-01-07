Митяшина Алина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяшина Алина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2007

Отец: не указан

Мать: Митяшина Марина Михайловна

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