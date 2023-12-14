Казаков Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиПосле 1949
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казаков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Казакова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Казакова Фотинья Васильевна
Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна
Смерть
После 1949