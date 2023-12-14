Казаков Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Василий Филиппович

Казаков Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

После 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: Казакова Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Казаков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Казаков Осип Васильевич

Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Казаков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Казакова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Казакова Фотинья Васильевна

Мать ребёнка: Казакова Мария Тимофеевна

Смерть
После 1949
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close