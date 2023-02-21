Лысова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

проживала на хуторе Упошев
Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Князева Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Васильевич

Беларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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