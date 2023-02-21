Лысова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
проживала на хуторе Упошев
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Князева Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Васильевич
Беларусь Могилевская обл. Краснопольский р-он х. Уношев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно