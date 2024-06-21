Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грушевская Тамара Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Свинцова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Смерть
Неизвестно

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