Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грушевская Тамара Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Свинцова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Смерть
Неизвестно