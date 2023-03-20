Грибановская (Кармазина (Карамзина)) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кармазин (карамзин) Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.08.1873
Сын: Грибановский Александр (Анастасий)
Отец ребёнка: Грибановский Алексей
Братки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибановский Алексей
Смерть
Неизвестно