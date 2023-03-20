Грибановская (Кармазина (Карамзина)) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибановская (Кармазина (Карамзина)) Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кармазин (карамзин) Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.08.1873

Сын: Грибановский Александр (Анастасий)

Отец ребёнка: Грибановский Алексей

Братки, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибановский Алексей

Смерть
Неизвестно
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