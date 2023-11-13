Сивая Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивая Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Сивая Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Сивый Виктор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислицкая Сивая Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Сивый Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивый Виктор Федорович

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