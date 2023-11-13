Сивая Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Сивая Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Сивый Виктор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислицкая Сивая Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Сивый Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно