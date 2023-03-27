Федорова (Алексеева) Неизвестно Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Алексеева) Неизвестно Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1928

Дочь: Спиридонова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
До 1928

Дочь: Федорова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
19.08.1930

Дочь: Федорова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Рождение ребёнка
После 1930

Дочь: Лисовская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Иван

Смерть
Неизвестно
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