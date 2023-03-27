Федорова (Алексеева) Неизвестно Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1928
Дочь: Спиридонова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
До 1928
Дочь: Федорова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
19.08.1930
Дочь: Федорова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Рождение ребёнка
После 1930
Дочь: Лисовская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Иван
Смерть
Неизвестно