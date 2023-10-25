Ишбулатов Лутфрахман Давлеткиреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1959
Сын: Ишбулатов Галим Лутфрахманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишбулатов Салимьян Лутфрахманович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишбулатов Карим Лутфрахманович
Мать ребёнка: не указана