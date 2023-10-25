Ишбулатов Лутфрахман Давлеткиреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбулатов Лутфрахман Давлеткиреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ишбулатова Газима Мухаметсафиевна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Ишбулатов Галим Лутфрахманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишбулатов Салимьян Лутфрахманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишбулатов Карим Лутфрахманович

Мать ребёнка: не указана

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