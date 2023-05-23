Колотов Михаил Петрович
Место рожденияНовосибирск, Купино, Колотово
Дата рождения09.05.1915 ст.
Дата смерти21.10.1915 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1915 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Новосибирск, Купино, Колотово
Крещение
02.06.1915 ст.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
21.10.1915 ст.
Новосибирск, Купино, Колотово
Причина смерти: от поноса и рвоты