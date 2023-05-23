Колотов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Михаил Петрович

Место рождения

Новосибирск, Купино, Колотово

Дата рождения

09.05.1915 ст.

Дата смерти

21.10.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1915 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новосибирск, Купино, Колотово
Крещение
02.06.1915 ст.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
21.10.1915 ст.
Новосибирск, Купино, Колотово
Причина смерти: от поноса и рвоты
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