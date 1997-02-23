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Лушпенко Евгения Станиславовна
Лушпенко Евгения Станиславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.1997
Пол
Женский
Отец
Лушпенко Станислав Леонтьевич
1970 г.р.
Мать
Лушпенко Наталья Ивановна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1997
Отец:
Лушпенко Станислав Леонтьевич
Мать:
Лушпенко Наталья Ивановна
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