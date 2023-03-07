Наймушина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1792 ст.

Сын: Наймушин Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Наймушин Павел Архипов

Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Павел Архипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
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