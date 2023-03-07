Наймушина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1792 ст.
Отец ребёнка: Наймушин Павел Архипов
Мухачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Песчаного Ключа, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834