Поздняя Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения09.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.11.1897 ст.
Восприемники: Иван Савельевич Дудкин и Анастасия Ионовна Никуличева
Рождение
09.11.1897 ст.
Отец: Поздний Филипп Семенович
Мать: Поздняя Анна Тимофеевна
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Смерть
Неизвестно