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Поздняя Екатерина Филипповна

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.11.1897 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Иван Савельевич Дудкин и Анастасия Ионовна Никуличева
Рождение
09.11.1897 ст.

Отец: Поздний Филипп Семенович

Мать: Поздняя Анна Тимофеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Смерть
Неизвестно
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