Орлик Михаил (Мендель) Леонтьевич (Лейбович) 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлик Михаил (Мендель) Леонтьевич (Лейбович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач венеролог
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1889

Жена: Орлик (Минская) Маше-Гута (Мария) Исаевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
После 1924

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