Орлик Михаил (Мендель) Леонтьевич (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач венеролог
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
04.06.1889
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
После 1924