Козлова (Кроткова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти14.01.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.
Дочь: Толстая (Козлова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Александр Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
9 марта 1835 г. в Москве в доме отставного гвардии поручика Николаея Николаевича Кроткова у живущего зятя его Ямбургского уланского полка штаб-ротмистра Александра Дмитриева Козлова и законной его жен... Показать все
Смерть
14.01.1882 ст.
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область