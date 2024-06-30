Козлова (Кроткова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Кроткова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

14.01.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1835 ст.

Дочь: Толстая (Козлова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Козлов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
9 марта 1835 г. в Москве в доме отставного гвардии поручика Николаея Николаевича Кроткова у живущего зятя его Ямбургского уланского полка штаб-ротмистра Александра Дмитриева Козлова и законной его жен... Показать все
Смерть
14.01.1882 ст.
Старое Мелково, Конаковский муниципальный район, Тверская область

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