Гудилин Лаврентий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудилин Лаврентий Максимович

Гудилин Лаврентий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудилина (Гудилина) Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.