Гудилин Лаврентий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудилина (Гудилина) Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1870
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Смерть
Неизвестно