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Баранов Николай Николаевич
Баранов Николай Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1981
Пол
Мужской
Отец
Баранов Николай Васильевич
1954 г.р.
Мать
Баранова (Головина) Валентина
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1981
Отец:
Баранов Николай Васильевич
Мать:
Баранова Валентина
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