Леонова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1994
Дочь: Мизерная Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей
Рождение ребёнка
21.02.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонов Сергей Евгеньевич