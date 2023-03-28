Леонова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1994

Дочь: Мизерная Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей

Рождение ребёнка
21.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонов Сергей Евгеньевич

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