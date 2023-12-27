Красников Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1978
Сын: Красников Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1979
Дочь: Красникова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1985
Сын: Красников Артем Владимирович
Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
09.03.1985
Сын: Красников Артем Владимирович
Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна