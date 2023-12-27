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Красников Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1978

Сын: Красников Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1979

Дочь: Красникова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
09.01.1985

Сын: Красников Артем Владимирович

Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
09.03.1985

Сын: Красников Артем Владимирович

Мать ребёнка: Красникова Лидия Владимировна

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