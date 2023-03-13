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(Завражная) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1796

Отец: Завражный Иван Никитович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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