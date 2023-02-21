Калинина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Калинина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Калинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Калинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин АЛИК Васильевич

Отец ребёнка: Калинин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Калинин Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Василий Яковлевич

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