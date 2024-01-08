Тубилевич Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тубилевич Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецевич Ванда

Мать ребёнка: Тубилевич Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тубилевич Казимир Станиславович

Мать ребёнка: Тубилевич Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тубилевич Мелания Станиславовна

Мать ребёнка: Тубилевич Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тубилевич Францишек Станиславович

Мать ребёнка: Тубилевич Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тубилевич Мария

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