Тубилевич Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецевич Ванда
Мать ребёнка: Тубилевич Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тубилевич Казимир Станиславович
Мать ребёнка: Тубилевич Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тубилевич Мелания Станиславовна
Мать ребёнка: Тубилевич Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тубилевич Францишек Станиславович
Мать ребёнка: Тубилевич Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тубилевич Мария