(Колташева) Александра Кондратьевна (ЗАПРОС)
Место рожденияРоссия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)
Дата рождения?.06.1912
Дата смерти07.05.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912
Россия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)
Рождение ребёнка
03.08.1935
Дочь: Черепанова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
1937
Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
1938
Сын: Черепанов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)
Рождение ребёнка
29.07.1945
Дочь: Колтышева Надежда Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бородинский, потом Конево, потом Усть-караболка
Смерть
07.05.1974
(Справа вдоль главной дороги)