(Колташева) Александра Кондратьевна (ЗАПРОС) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колташева) Александра Кондратьевна (ЗАПРОС)

Место рождения

Россия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)

Дата рождения

?.06.1912

Дата смерти

07.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912

Отец: Колташев Кондратий (архив!) (архив)

Мать: Бородина ??? ??? (ЗАПРОС)

Россия, Свердловская обл, совхоз Бородинский( скорее всего)
Рождение ребёнка
03.08.1935

Дочь: Черепанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)

Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Черепанов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Черепанов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Черепанов Григорий Васильевич (ЗАПРОС)

Рождение ребёнка
29.07.1945

Дочь: Колтышева Надежда Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Бородинский, потом Конево, потом Усть-караболка
Смерть
07.05.1974
Усть-Караболка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
(Справа вдоль главной дороги)
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