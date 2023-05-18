Василевская (Нарницкая) Камилия Ивановна
Место рожденияСаркани
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Саркани
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Павлина Осиповна
Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович
Саркани
Рождение ребёнка
11.04.1896
Сын: Василевский Николай Осипович
Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1897
Дочь: Марьяна Осиповна
Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Рутковская Анна
Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно