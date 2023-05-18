Василевская (Нарницкая) Камилия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Нарницкая) Камилия Ивановна

Место рождения

Саркани

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Саркани
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Павлина Осиповна

Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович

Саркани
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Василевский Николай Осипович

Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
22.10.1897

Дочь: Марьяна Осиповна

Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович

Антижи, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Рутковская Анна

Отец ребёнка: Василевский Осип Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевский Осип Петрович

Смерть
Неизвестно
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