Салима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Макей

Мать: Салеха

Смерть
Неизвестно
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