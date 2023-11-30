Меньшикова (Рябухина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Рябухина) Евдокия Степановна

Место рождения

Старые Арти

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Рябухин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
1909 ст.

Муж: Меньшиков Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Меньшикова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Меньшиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Меньшиков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Меньшикова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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