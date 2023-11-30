Меньшикова (Рябухина) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Рябухин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909 ст.
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Меньшикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Меньшиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Меньшиков Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Меньшикова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Меньшиков Иван Поликарпович
Смерть
Неизвестно