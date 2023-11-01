(Пыжева) Стефанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Стефанида Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1684 г.р.

Мать

1670 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыжев Антон Ермолович

Мать: Евдокия

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