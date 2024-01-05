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Тарлыков Василий Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тарлыков Авдий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тарлыкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарлыков Егор Васильевич

Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тарлыкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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