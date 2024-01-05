Тарлыков Василий Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Тарлыков Авдий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тарлыкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тарлыкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Тарлыкова -- Феодосия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно