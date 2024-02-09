Галкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1901
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1901
Отец: Галкин Иоанн Дометьевич
Мать: Галкина Дарья Васильевна
Бракосочетание
09.01.1920
Жена: Галкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1924
Дочь: Петрова Антонида Николаевна
Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Галкин Спиридон Николаевич
Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1937
Сын: Галкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна
Концлагерь
Около ?.07.1943
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галкина Анна Ивановна
Смерть
1943