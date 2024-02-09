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Галкин Николай Иванович

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Место рождения

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.11.1901

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1901

Отец: Галкин Иоанн Дометьевич

Мать: Галкина Дарья Васильевна

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.01.1920

Жена: Галкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1924

Дочь: Петрова Антонида Николаевна

Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Галкин Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна

Пелым, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.01.1937

Сын: Галкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна

Концлагерь
Около ?.07.1943
Донецк, город Донецк, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Галкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Анна Ивановна

Смерть
1943
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