Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.01.1902
Дата смерти28.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902
Рождение ребёнка
11.12.1921
Дочь: Ильинская Ольга Степановна
Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович
Рождение ребёнка
18.01.1924
Дочь: Сокова Галина Степановна
Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1926
Сын: Ракитин (недрищев) Константин Степанович
Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович
Рождение ребёнка
19.05.1940
Дочь: Крыканова Ирина Степановна
Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
28.08.1979