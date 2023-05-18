Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недрищева (Урываева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

21.01.1902

Дата смерти

28.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902

Отец: Урываев Иван Степанович

Мать: Урываева Пелагея Алексеевна

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.12.1921

Дочь: Ильинская Ольга Степановна

Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович

Рождение ребёнка
18.01.1924

Дочь: Сокова Галина Степановна

Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.09.1926

Сын: Ракитин (недрищев) Константин Степанович

Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1940

Дочь: Крыканова Ирина Степановна

Отец ребёнка: Недрищев Степан Павлович

Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
28.08.1979
Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
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