Вейнер Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1842
Сын: Вейнер Петр Петрович
Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)
Астрахань
Рождение ребёнка
1842
Сын: Вейнер Аркадий (ст.)
Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)
Смерть
1876