Вейнер Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейнер Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
1842 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1842

Сын: Вейнер Петр Петрович

Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)

Астрахань
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вейнер Аркадий (ст.)

Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вейнер Анна (Осиповна)

Смерть
1876
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