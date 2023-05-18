Бледный Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Бледный Ефим Логинович
Мать: Бледная Дарья Птухина
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бледный Даниил Степанович
Мать ребёнка: Бледная Гликерия Котова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бледный Матвей Степанович
Мать ребёнка: Бледная Гликерия Котова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бледная Гликерия Котова
Смерть
Неизвестно