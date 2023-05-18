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Бледный Степан Ефимович

Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Бледный Ефим Логинович

Мать: Бледная Дарья Птухина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бледный Даниил Степанович

Мать ребёнка: Бледная Гликерия Котова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бледный Матвей Степанович

Мать ребёнка: Бледная Гликерия Котова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Гликерия Котова

Смерть
Неизвестно
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