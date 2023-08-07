Фарафонт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1639
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1639
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1654
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1659
Сын: Сергей Фарафонтович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно