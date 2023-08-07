Фарафонт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1639

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1654

Сын: Дементий Фарафонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1659

Сын: Сергей Фарафонтович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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