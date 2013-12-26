Фролов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1936
Дата смерти26.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фролова) Наталья
Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова (Волкова) Мария
Смерть
26.12.2013
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан