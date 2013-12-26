Фролов Анатолий 28.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1936

Дата смерти

26.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фролова) Наталья

Мать ребёнка: Фролова (Волкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Волкова) Мария

Смерть
26.12.2013
Похороны
Неизвестно
Верхний Алыштан, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

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