Бабушкина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Егор Андриянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1955

Сын: Шило Виталий

Отец ребёнка: Шило Иван

Рождение ребёнка
01.01.1958

Сын: Шило Александр Иванович

Отец ребёнка: Шило Иван

Рождение ребёнка
1968

Сын: Шило Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шило Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шило Иван