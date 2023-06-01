Бабушкина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Егор Андриянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1955
Сын: Шило Виталий
Отец ребёнка: Шило Иван
Рождение ребёнка
01.01.1958
Отец ребёнка: Шило Иван
Рождение ребёнка
1968
Сын: Шило Сергей Иванович
Отец ребёнка: Шило Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шило Иван