Сосновский Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1980

Отец: Сосновский Василий Адамович

Мать: Сосновская Елена Павловна

Рождение ребёнка
02.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.2011

Сын: Сосновский Макар Андреевич

Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.2015

Дочь: Сосновская Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна

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