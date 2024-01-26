Сосновский Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1980
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1980
Рождение ребёнка
02.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.2011
Сын: Сосновский Макар Андреевич
Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.2015
Дочь: Сосновская Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Сосновская Татьяна Ивановна