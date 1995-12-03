Денискова (Кравчук) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискова (Кравчук) Надежда

Место рождения

Село Белая Церковь под Киевом

Дата рождения

23.01.1928

Дата смерти

03.12.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928

Отец: Кравчук Савелий

Мать: Кравчук Дарья

Село Белая Церковь под Киевом
Рождение ребёнка
06.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислинский Семён

Рождение ребёнка
25.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисков Яков

Рождение ребёнка
21.07.1969

Сын: Денисков Игорь

Отец ребёнка: Денисков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисков Яков

Смерть
03.12.1995
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