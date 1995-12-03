Денискова (Кравчук) Надежда
Место рожденияСело Белая Церковь под Киевом
Дата рождения23.01.1928
Дата смерти03.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1928
Отец: Кравчук Савелий
Мать: Кравчук Дарья
Село Белая Церковь под Киевом
Рождение ребёнка
06.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислинский Семён
Рождение ребёнка
25.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисков Яков
Рождение ребёнка
21.07.1969
Сын: Денисков Игорь
Отец ребёнка: Денисков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисков Яков
Смерть
03.12.1995