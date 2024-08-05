Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исидор Лукьянович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Иоанн Исидорович (Сидорович)

Отец ребёнка: Исидор Лукьянович

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Евдокия (1-Я?) Исидоровна

Отец ребёнка: Исидор Лукьянович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Отец ребёнка: Исидор Лукьянович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Василий Исидорович (Сидорович)

Отец ребёнка: Исидор Лукьянович

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия (2-Я) Исидоровна

Отец ребёнка: Исидор Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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