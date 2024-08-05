Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исидор Лукьянович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иоанн Исидорович (Сидорович)
Отец ребёнка: Исидор Лукьянович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Евдокия (1-Я?) Исидоровна
Отец ребёнка: Исидор Лукьянович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)
Отец ребёнка: Исидор Лукьянович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Василий Исидорович (Сидорович)
Отец ребёнка: Исидор Лукьянович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия (2-Я) Исидоровна
Отец ребёнка: Исидор Лукьянович
Смерть
Неизвестно