Паскин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паскин Владимир Викторович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1954

Дата смерти

03.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1977 по 1984
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1984 по 1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2008
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
03.10.2008
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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