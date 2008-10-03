Паскин Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения18.01.1954
Дата смерти03.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1977 по 1984
Место жительства
С 1984 по 1990
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2008
Смерть
03.10.2008
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область