Гадания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нуртдин

Отец ребёнка: Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахутдин

Отец ребёнка: Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметкарим

Отец ребёнка: Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Валимухаммат

Отец ребёнка: Камалетдин

Смерть
Неизвестно
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