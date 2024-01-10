Гадания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нуртдин
Отец ребёнка: Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахутдин
Отец ребёнка: Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметкарим
Отец ребёнка: Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалетдинов Валимухаммат
Отец ребёнка: Камалетдин
Смерть
Неизвестно