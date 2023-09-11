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Глатман Галина Юрьевна
Глатман Галина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1968
Пол
Женский
Отец
Глатман Юрий
Мать
Глатман (Мак) Алла Васильевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1968
Отец:
Глатман Юрий
Мать:
Глатман Алла Васильевна
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