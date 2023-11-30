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Онопко Терентий Иванович

Место рождения

Добротово

Дата рождения

1777

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Онопко Иван Иосифович

Мать: Онопко Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Пономаренко Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
16.06.1807

Дочь: Акилина Терентьевна

Мать ребёнка: Онопко Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Курченко Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евфросинья Терентьевна

Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Онопко Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Онопко Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Онопко Никита Терентьевич

Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
07.07.1817

Дочь: Иулиана Терентьевна

Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Онопко Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Онопко Параскева Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1836

Сын: Онопко Авраамий Терентьевич

Мать ребёнка: Онопко Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Ирина Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Евфимия Ивановна

Смерть
1839
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