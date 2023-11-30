Онопко Терентий Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Онопко Иван Иосифович
Мать: Онопко Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Пономаренко Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
16.06.1807
Дочь: Акилина Терентьевна
Мать ребёнка: Онопко Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Курченко Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Евфросинья Терентьевна
Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Онопко Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Онопко Никита Терентьевич
Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
07.07.1817
Дочь: Иулиана Терентьевна
Мать ребёнка: Онопко Ирина Демьяновна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Онопко Параскева Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1836
Сын: Онопко Авраамий Терентьевич
Мать ребёнка: Онопко Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Ирина Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Евфимия Ивановна
Смерть
1839