(Цибизова) Анастасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цибизова) Анастасия Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1903

Отец: Цибизов Роман Степанович

Мать: Цибизова Параскева Прасковья Григорьевна

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