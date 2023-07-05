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(Цибизова) Анастасия Романовна
(Цибизова) Анастасия Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1903
Пол
Женский
Отец
Цибизов Роман Степанович
1881 г.р.
Мать
Цибизова Параскева Прасковья Григорьевна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
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Рождение
09.10.1903
Отец:
Цибизов Роман Степанович
Мать:
Цибизова Параскева Прасковья Григорьевна
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