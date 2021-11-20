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Сачек Борис

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

28.11.1941

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1941

Отец: Виктор

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
24.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2021
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Матвеевское кладбище
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