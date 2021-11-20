Сачек Борис
Место рождения
Дата рождения28.11.1941
Дата смерти20.11.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1941
Отец: Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2021
Похороны
Неизвестно
Матвеевское кладбище