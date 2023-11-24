Логвина Анастастя Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвина Анастастя Самсоновна

Место рождения

Екатеринославская губ. Александровский уезд.с.Алексеевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринославская губ. Александровский уезд.с.Алексеевка
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Логвин Петр

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.04.1894

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Логвин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич

Екатеринославская губ. Цареконстантиновская волость
Смерть
Неизвестно
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