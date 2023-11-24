Логвина Анастастя Самсоновна
Место рожденияЕкатеринославская губ. Александровский уезд.с.Алексеевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатеринославская губ. Александровский уезд.с.Алексеевка
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Логвин Петр
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.04.1894
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.04.1894
Отец ребёнка: Логвин Яков Зиновьевич
Екатеринославская губ. Цареконстантиновская волость
Смерть
Неизвестно