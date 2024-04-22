Киселёв Фасим иванович
Место рождения
Дата рождения16.08.1905
Дата смерти05.11.1975
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905
Отец: Киселёв Иван Антонович
Мать: Киселёва Татьяна
Рождение ребёнка
04.12.1927
Дочь: Киселёва Екатерина Фасимовна
Мать ребёнка: Галанина Анна Лаврентьевна
Кольцовка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1941 по 1945
Лечение в госпитале
1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Военная награда
Неизвестно
Награда за победу над Германией, Орден Красной Звезды, 2 награды за боевые заслуги
Смерть
05.11.1975
Тавда, Тавдинский, Свердловская область