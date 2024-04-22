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Киселёв Фасим иванович

Место рождения

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

16.08.1905

Дата смерти

05.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905

Отец: Киселёв Иван Антонович

Мать: Киселёва Татьяна

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.12.1927

Дочь: Киселёва Екатерина Фасимовна

Мать ребёнка: Галанина Анна Лаврентьевна

Кольцовка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 1941 по 1945
Лечение в госпитале
1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Военная награда
Неизвестно
Награда за победу над Германией, Орден Красной Звезды, 2 награды за боевые заслуги
Смерть
05.11.1975
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
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