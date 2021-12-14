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Васильева Полина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1941

Дата смерти

14.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941

Отец: Афромеев Павел Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1971

Сын: Васильев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Дмитриевич

Смерть
14.12.2021
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область
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