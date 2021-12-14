Васильева Полина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1941
Дата смерти14.12.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1941
Отец: Афромеев Павел Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1971
Сын: Васильев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.2021
Михайловское, Калининский муниципальный район, Тверская область