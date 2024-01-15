Краснова Александра Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Александра Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1907

Сын: Краснов Александр Константинович

Отец ребёнка: Краснов Константин Николаевич

Рождение ребёнка
28.03.1913

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Краснов Константин Николаевич

Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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