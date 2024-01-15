Краснова Александра Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1907
Сын: Краснов Александр Константинович
Отец ребёнка: Краснов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1913
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Краснов Константин Николаевич
Оларево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно