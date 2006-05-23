Юрьев Александр Лукъянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Александр Лукъянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1959

Дата смерти

23.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.2006
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Тимашевское кладбище г, Уфы
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