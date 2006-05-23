Юрьев Александр Лукъянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1959
Дата смерти23.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
09.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2006
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
Тимашевское кладбище г, Уфы